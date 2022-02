Affaires de cocaïne : ouverture d’une enquête pour suspicion de manipulation des analyses

La porte-parole du Tribunal de l'Ariana, Fatma Boukattaya, a annoncé, dimanche 20 février 2022, dans une déclaration à Mosaïque Fm, que le tribunal avait décidé l’ouverture d’une enquête pour suspicion de manipulation des échantillons d’urine des accusés dans l’affaire relative à la consommation de cocaïne.

Elle a ajouté que dans cette affaire, 3,22g de drogue avaient été saisis chez une personne dans un premier temps, puis 80g chez une autre personne au fil des interrogatoires.

Il est à noter que la ministre de la Justice, avait autorisé l’inspection générale auprès du ministère à mener une inspection à propos du déroulement de l’enquête.

La polémique a enflé à propos de ce sujet depuis la libération du chanteur Nour Chiba dans l’affaire de consommation et de détention de drogue, après avoir bénéficié d’un non-lieu dans cette affaire.

Rappelons qu’un footballeur professionnel et quatre autres suspects ont été placés en garde à vue, le 31 décembre 2021. Les prévenus sont accusés de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs. Le réseau démasqué était actif entre la zone touristique de Gammarth dans la banlieue nord de la capitale Tunis et le gouvernorat de Sousse.

