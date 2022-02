Non, la photo Saïed - Michel n'a pas été prise lors du sommet UE-UA

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro a posté un tweet, dimanche 20 février 2022, accompagné d’une photo du président de la République Kaïs Saïed et du président du Conseil de l’Europe, Charles Michel, indiquant : « Belle photo du partenariat : pour aller loin il faut aller ensemble », et précisant que la photo avait été prise lors du Sommet UE-UA qui avait eu lieu à Bruxelles les 17 et 18 février.

Or vérification faite par BN Check, cette photo, partagée par plusieurs fans du président de la République, avait été prise le 4 juin 2021, lors de la participation du président de la République à la deuxième édition du Sommet Tunisie – UE.

D’ailleurs, la photo réunissant le président de la République et le président du Conseil de l’Europe, lors du récent sommet a été publiée sur la page de la présidence de la République.

