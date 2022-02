Kaïs Saïed à Bruxelles, CSM provisoire, Seïf Eddine Makhlouf … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 février 2022 :

Kaïs Saïed depuis Bruxelles : ce n’est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur

« Ce n’est pas à cet âge que je vais commencer une carrière de dictateur ». C’est ce qu’a déclaré le président de la République, Kaïs Saïed, à son arrivée aux Justus Lipsius et Europa à Bruxelles où il participe aux travaux du sommet réunissant les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine les jeudi 17 et vendredi 18 février 2022. Le chef de l’Etat réagissait à la question d’une journaliste sur les accusations de dérive dictatoriale. Après avoir paraphrasé la célèbre citation du général De Gaulle, Kaïs Saïed a ajouté : « Je suis constitutionnaliste. Je ne peux être qu'attaché à l’Etat de droit et des institutions » Interpellé sur ses attentes de ce sommet, il a affirmé à une autre journaliste : « Ouvrir de nouvelles perspectives dans les rapports avec l’Union européenne et le monde entier. Nous sommes aujourd’hui entrés dans une nouvelle phase de l’histoire. Il nous faut de nouvelles idées et il nous faut également de nouveaux concepts (…)

Kaïs Saïed s’entretient avec Louise Mushikiwabo à propos du Sommet de la Francophonie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a entamé sa visite en Belgique, ce jeudi 17 février 2022, pour participer aux travaux de la sixième session du Sommet Union Européenne-Union Africaine, par un entretien avec Louise Mushikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le chef de l'Etat s'est félicité du niveau de coordination entre la Tunisie et l’OIF dans la préparation du prochain sommet de la francophonie, qui devrait se tenir à Djerba, soulignant la détermination de la Tunisie à réunir toutes les conditions favorables pour faire réussir cet événement, qui est de nature à valoriser les opportunités et perspectives de coopération et d'échange dans l'espace francophone.

L'Organisation internationale des institutions de contrôle des finances publiques saisie contre le CSM provisoire

Le Conseil sectoriel de l’Association des magistrats tunisiens (AMT) a annoncé, jeudi 17 février 2022, dans un communiqué, qu’il comptait saisir l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai) contre le décret présidentiel sur le Conseil supérieur de la magistrature provisoire (CSM). Il a rappelé son opposition à la décision du président de la République qualifiant son décret d’atteinte à l’indépendance des magistrats de la Cour des comptes et mettant en garde contre les répercussions d’une telle démarche.

Seïf Eddine Makhlouf écope d’un an de prison avec sursis

Le député radical Seïf Eddine Makhlouf a écopé d’un an de prison avec sursis dans l’affaire d’outrage à magistrat. L’avocat Habib Ben Sidhom a confirmé le verdict rendu par le Tribunal militaire rendu ce jeudi 17 février 2022, lors de son passage sur les ondes de Diwan Fm. L’avocat a indiqué que le parquet militaire avait accusé Seïf Eddine Makhlouf de « atteinte à la sureté extérieure de l’Etat à travers la divulgation d’un secret de la défense nationale et la révélation de renseignements à propos du déroulement des poursuites judiciaires, attribution de faits illégaux à un fonctionnaire sans fondements, outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions, atteinte à la dignité de l’armée nationale ».

Ghannouchi : comment avons-nous pu voter pour lui ? Que dieu nous pardonne !

Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » a organisé, ce jeudi 17 février 2022, une réunion de solidarité avec le député et dirigeant nahdhaoui Noureddine Bhiri, en présence des membres du collectif, du comité de défense de Noureddine Bhiri et de plusieurs personnalités, comme Rached Ghannouchi, Ahmed Néjib Chebbi, Issam Chebbi, Safi Saïd… Lors de cette réunion, les différents membres du comité de défense de Noureddine Bhiri sont revenus sur son arrestation, les conditions de son assignation à résidence, ainsi que les violations des procédures dans cette affaire. Présent à cette rencontre, Rached Ghannouchi a salué les efforts déployés par le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat ». Cependant, il a indiqué que la Tunisie passe par une situation douloureuse en ce qui concerne la cherté de la vie, la pénurie des produits de base, mais surtout la dictature. « […] Je me demande comment avons-nous fait pour élire cet homme ? Je ne peux dire qu'une chose : que dieu nous le pardonne. Au moins Nabil Karoui dirigeait une entreprise florissante, alors que celui-là, sa première expérience était de diriger un Etat.

A lire également:

En photos - Les principales rencontres de Kaïs Saïed au Sommet UE-UA à Bruxelles

Samir Majoul : l’Utica et l’UGTT doivent travailler main dans la main !