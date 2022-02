Kaïs Saïed : en Afrique, la corruption s’est répandue et l’Etat a disparu dans de nombreuses régions !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a pris part ce jeudi 17 février 2022 à une table ronde autour de l'axe « sécurité, paix et gouvernance», en marge des travaux du Sommet Union européenne-Union africaine qui se tient en ce moment à Bruxelles.

Lors de son intervention, le chef de l’Etat a souligné que si les aspirations des Africains sont grandes, leurs pays continuent de souffrir de la marginalisation, de la pauvreté, des conflits armés et de l'instabilité politique, ajoutant que la réalité de l’Afrique est marquée par la corruption et la disparition de l’Etat dans de nombreuses régions, une situation, qui, selon ses dires, s’est accentuée avec le rythme des emprunts.

Kaïs Saïed a appelé à une réflexion commune sur les raisons qui ont conduit à une telle situation en Afrique pour imaginer un avenir meilleur qui rompt avec le passé, avec la faim, avec les guerres et l'ignorance. Il a fait remarquer que sans une lecture critique de l'histoire, aucune nouvelle histoire ne pourrait être écrite, s'interrogeant sur les raisons qui empêchent la restitution des fonds spoliés aux pays du continent.

Le président a conclu son discours en laissant entendre que le monde a besoin d’une répartition équitable des richesses et que les peuples ont besoin d'un souveraineté complète, d'une vraie liberté et d'une justice accomplie pour ouvrir de nouveaux horizons et pour que la pauvreté soit éradiquée.

M.B.Z