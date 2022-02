En photos - Les principales rencontres de Kaïs Saïed au Sommet UE-UA à Bruxelles

Le président de la République, Kaïs Saïed, est à Bruxelles où il participe aux travaux du sommet réunissant les dirigeants de l'Union européenne et de l'Union africaine les jeudi 17 et vendredi 18 février 2022.

La présidence de la République a publié une série de photos de la participation tunisienne au Sommet et du président en compagnie de dirigeants européens et africains parmi lesquels figurent le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Plus de cinquante pays européens et africains prennent part à cette sixième édition du Sommet placée sous le thème « Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030 ».

Il s’agit, selon la présidence française du Conseil de l’Union européenne, d’une échéance importante avec pour ambition de refonder la relation entre l’Union européenne et l’Union africaine. « Ce sommet doit être l’occasion de poser les jalons d’une coopération renforcée entre l’Union européenne et l’Union africaine, en définissant une vision commune des défis qui se posent à nos deux continents, et de mettre en place avec l’Afrique une alliance ambitieuse et tournée vers l’avenir, qui doit permettre de bâtir un espace de solidarité, de sécurité, de prospérité durable et de stabilité » lit-on dans un communiqué du Conseil.

Ursula von der Leyen a évoqué, dans son discours d’inauguration, une même vision de stabilité, de prospérité et de dynamisme économique et social.

« Nous pouvons tabler sur une enveloppe d'au moins 150 milliards d'euros en faveur de l'Afrique sur les sept prochaines années. Il s'agit du premier train de mesures au titre de la stratégie «Global Gateway» - portail mondial. Et nous avons besoin de vous pour nous dire ce qui est le mieux pour les citoyens. Grâce à ce nouveau train de mesures, nous voulons catalyser les investissements dans trois grands domaines. Le premier est l'énergie, la voie vers une énergie renouvelable fiable. Nous devons investir dans des couloirs de transport tels que les routes, les chemins de fer et les voies navigables. C'est la combinaison de l'énergie, de l'électricité et des transports qui permettra de donner corps à la zone de libre-échange africaine…

Nous voulons nous concentrer sur la connexion de l'Europe et de l'Afrique par des câbles sous-marins et sur celle des régions africaines par des câbles terrestres. C'est de cela que les jeunes entrepreneurs ont besoin… Nous investirons donc massivement dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels. La stratégie «Global Gateway» a pour vocation d'investir dans les talents de l'Afrique.

À court terme, nous continuerons à nous concentrer sur la fourniture et le déploiement de vaccins contre la COVID-19. Mais je veux que nos investissements dans la santé ne se limitent pas à l'urgence immédiate et s'inscrivent dans une stratégie qui voie au-delà des pandémies… » A-t-elle déclaré.

Les médias européens évoquent toutefois des questions plus sensibles, d’ordre militaire notamment et qui concernent des points de divergence qui entravent, malgré tout, les liens entre l’Europe et l’Afrique et laissent la voie ouverte à la Chine qui trace ses nouvelles routes de la soie passant par l’Afrique où 10.000 entreprises chinoises sont déjà installées.

M.B.Z