Sami Tahri épingle les promesses en l’air du gouvernement

Le secrétaire général de l’UGTT, Sami Tahri a épinglé les tergiversations du gouvernement quant à la mise en application des accords conclus avec la centrale syndicale.

Intervenant, ce jeudi 17 février 2022, sur les ondes de Diwan Fm, le responsable syndical a souligné que plusieurs engagements et promesses n’avaient pas été tenus. « Plusieurs engagements ont été tenus par la cheffe du gouvernement, et qu’elle avait elle-même cautionnés, comme l’augmentation du Smig, sauf que rien de cela n’a été concrétisé. Cela s’inscrit encore une fois dans la case des promesses en l’air. Nous reviendrons à tous ces dossiers après le congrès », indique-t-il.

Rappelons que la centrale syndicale tient actuellement son 25e congrès. Plus de 600 participants ont pris part, hier, à la séance inaugurale. Le congrès a réuni, à son ouverture, des représentants des organisations syndicales arabes, africaines et européennes, en plus des dirigeants des organisations nationales ; l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH), et le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), ente autres.

https://diwanfm.net/stockage/new_stockage/tahri%202.mp3

S.H