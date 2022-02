Samir Majoul : l’Utica et l’UGTT doivent travailler main dans la main !

Le chef de la Centrale patronale, Samir Majoul, a estimé, dans une déclaration accordée, ce jeudi 17 février 2022, à la Tap, que l’Utica et l’UGTT sont aussi responsables que l’Etat envers la nation et qu’elles sont appelées à préparer un programme commun et à le présenter ensemble à la Banque mondiale (BM) et au Fonds monétaire international (FMI) dans les meilleurs délais pour rétablir la croissance et trouver des solutions à la situation économique et financière du pays.

Samir Majoul a souligné, en marge des travaux du Congrès de l’UGTT qui se tient à Sfax, que les deux organisations n’ont d’autre choix que de travailler « main dans la main » soulignant que les revendications sociales ne pourraient être satisfaites que si l'économie renoue avec la croissance, « car le social reste toujours conditionné par l'économique ».

Le président de l’Utica a décrit la situation économique de difficile et de critique mais tenu à préciser qu’elle n’est pas « désespérée » ajoutant qu’elle nécessite les efforts et la mobilisation de toutes les parties loin de toute considération politique.

M.B.Z