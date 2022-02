Jaouhar Ben M’barek : les Tunisiens ont découvert que Saïed les a vendus

Le membre du Collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », Jaouhar Ben M’barek, a avancé, jeudi 17 février 2022, que le président de la République, Kaïs Saïed, était à présent isolé et que le mouvement d’opposition à son projet "juilletiste" voyait ses perspectives s’élargir au fur et à mesure de son avancement.

Invité de Diwan FM, il a affirmé que la cote de Kaïs Saïed baissait et que la confiance du peuple tunisien en son chef de l’Etat se dégradaient, selon les derniers sondages. « Les Tunisiens ont découvert qu’il (Kaïs Saïed) les a vendus et que son ‘coup d’Etat’ n’a point d’horizons (…) Il a échoué dans tout ce qu’il a entrepris », a-t-il ajouté.

Selon Jaouhar Ben M’barek, le chef de l’Etat a échoué dans sa démarche de gel du Parlement rappelant que celui-ci existait toujours et que les députés organisaient des sessions en ligne et s’apprêtaient à recevoir des délégations étrangères. « De même pour le Conseil supérieur de la magistrature. Il n’a fait que s’accaparer le siège. Le CSM n’est pas un bâtiment (…) c’est une idée ».

« Une grande partie de la communauté politique et de la société civile a rejeté les décisions de Kaïs Saïed. C’est donc lui qui se trouve aujourd’hui isolé et non notre collectif », a-t-il souligné.

Le membre du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », a évoqué, dans ce même contexte, Jaouhar Ben M’barek a rappelé sa volonté d’organiser un congrès national pour une alternative démocratique en opposition à Kaïs Saïed et aux mesures annoncées depuis le 25 juillet 2021. Il a exprimé, également, son souhait de voir naître de ce congrès – si organisé – un front politique de salut qui inclut à la fois des politiques, des citoyens et composantes de la société civile.

N.J.