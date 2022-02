Le coup de gueule d'une jeune entrepreneure contre l'administration tunisienne

Sélima Zaouali, une jeune entrepreneure, a poussé un coup de gueule contre l’administration tunisienne. Le supplice de la jeune femme face aux différentes administrations est, de toute apparence, devenu insoutenable.

« Ceci est un cri de détresse d’une jeune entrepreneure tunisienne contre les entités administratives tunisiennes !!!!! A quand va-t-on arrêter de nous traiter comme de la merde ? Quand vont-ils arrêter de nous faire sentir comme s’ils nous rendaient une faveur en signant nos papiers ? Quand vont-ils jeter ces cahiers d’archives avec une écriture illisible où tu dois signer et puis ils mettent toute cette paperasse où ??? Quand vont-ils arrêter de nous donner un reçu en papier que tu ne gardes même pas et qui ne sert qu’à polluer l’environnement?? En plus et en bonus tu assistes a une querelle entre eux où la dame accuse son collègue de faire le voyeur dans les toilettes. J’en peux plus !!!! Trouvez une solution!!!!!!!! Comment voulez vous qu’on évolue alors que ces entités sont pourries à l’os ???? Digitalisez le truc, faites quelques choses !!! Le pire c’est que j’écris ce statut en ne sachant même pas à qui m’adresser vu que le gouvernement a déjà baissé les bras face a ce lobby !!!!! », a-t-elle écrit sur sa page Facebook, jeudi 17 février 2022.

Docteur en pharmacie, Sélima Zaouali a lancé, en 2017, sa propre marque de produits de beauté et d’hygiène : Aseptika. Son projet a vite décollé faisant de son initiatrice une succes story. Elle a, d’ailleurs, été élue Femme Entrepreneure de Tunisie pour l’année 2021.

N.J.