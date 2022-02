La Haica attire l’attention de la Wataniya sur les moqueries proférées dans le reportage de « Stade el CAN »

La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), a attiré l’attention de la télévision nationale « El Wataniya » sur les moqueries proférées dans l’épisode du 15 janvier de l’émission « Stade el CAN », à l’encontre des Camerounais.

La Haica a appelé les journalistes à respecter les diverses « sensibilités culturelles », coutumes et traditions et de tenir compte des règles et de l'éthique de la profession journalistique.

Un reportage diffusé le 16 janvier 2022, sur la chaîne nationale Al Wataniya depuis Limbé au Cameroun, avait suscité la polémique. Le journaliste, Mohamed Ali Bouzgarrou faisait une transmission en direct en liaison avec le plateau Stade el CAN, animé par Razi Ganzoui.

Le contenu indécent de la vidéo avait suscité une vague d’indignation sur la toile. Le journaliste présent sur les lieux se moquait, sans scrupule, de l’état de la ville, notamment à cause de la coupure de l’électricité et du manque de moyens.

Il s’est permis de se rendre dans un restaurant voisin où l’équipe de la télévision tunisienne avait filmé la nourriture. Les invités présents sur le plateau en Tunisie n’ont pas daigné retenir leurs rires en invitant leur collègue à goûter la nourriture. Une chose qu’il a refusé sur antenne sans gêne et ce après avoir touché les plats des clients du restaurant avec ses doigts. Le journaliste avait même dit ouvertement avoir payé le plat d’un client juste pour le filmer.

Plusieurs internautes tunisiens ont été choqués et ont considéré qu'il s'agissait d'images indécentes, surréalistes même, surtout lorsqu’elles sont diffusées en direct sur la chaîne nationale supposée être l’organe médiatique de l’Etat et le service public payé par le contribuable tunisien. Sur la toile, certains ont même lancé une campagne en taguant l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun…

