Limogeage du directeur général de l’Agence technique des télécommunications

Le ministère des Technologies de la communication a annoncé, mercredi 16 février 2022, le limogeage du directeur général de l’agence technique des télécommunications (ATT), Jamel Zenkri.

Le ministère n’a pas communiqué l’identité de la nouvelle direction qui serait assignée à la tête de l’ATT.

Jamel Zenkri était à la tête de l’ATT depuis 2014 soit un an après sa création. Il a, également, occupé le poste d’ingénieur principal en télécommunications au Centre d’études et des recherches des télécommunications (Cert), et de rapporteur de l’Instance nationale des télécommunications (INT).

N.J.