Une délégation parlementaire tunisienne plaide sa cause contre Kaïs Saïed à New York

Une délégation parlementaire dirigée par le député nahdhaoui, Maher Medhioub, arrive jeudi 17 février 2022 à New York aux Etats-Unis pour participer aux travaux de la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Union interparlementaire (UIP).

Cette délégation devrait, également, organiser une série de rencontres avec des sénateurs américains, et d’autres personnalités politiques pour appuyer l’effort d’opposition à l’entreprise "juilletiste" du président de la République Kaïs Saïed et le rétablissement des instances démocratiques élues, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) entre autres.

N.J.