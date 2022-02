Nabil Abdellatif : un dialogue économique inclusif est nécessaire

L'expert-comptable et président d'honneur de l'Ordre des experts-comptables, Nabil Abdellatif, a déploré l’absence de clarté au sujet des négociations entre la Tunisie et les bailleurs de fonds. L’expert-comptable a souligné les efforts du ministère des Finances et la publication d’un rapport et d’une vision économique pour une période de trois ans. Il a évoqué la mobilité des fonctionnaires publics et l’immobilisation de la masse salariale.

Invité le 16 février 2022 par Mariem Belkadhi sur les ondes de la radio Shems FM, Nabil Abdellatif a considéré que l’injection d’aides financières directes reflétait la gravité de la crise. « Tout le monde en est conscient, reste à le reconnaître et à prendre les mesures nécessaires », a-t-il ajouté.





Concernant les entreprises publiques, Nabil Abdellatif a rappelé qu’elles étaient au nombre de cent structures. Il a souligné la nécessité de dégager l’Etat de certains secteurs. Il a considéré que l’Etat devait se focaliser sur les secteurs stratégiques tels que celui des énergies ou des transports. « Il y a sept ou huit grandes structures… Trouver des solutions n’est pas difficile à faire… Nous devons clarifier la situation de la dette entre ses entreprises… On a même témoigné de la saisie sur les bénéfices d’une société pétrolière pour non-versement des impôts… L’Etat doit s’engager à payer un montant afin de débloquer la situation… Nous devons prendre pour exemple l’audit des banques publiques ayant permis d’améliorer la situation », a-t-il poursuivi.

Nabil Abdellatif a dénoncé la politique de « noyer le poisson » à ce sujet. Il a estimé qu’un programme de sauvetage devrait inclure une révision de l’organisation structurelle et des partenaires stratégiques. « Tous les secteurs se trouvent dans une situation critique ! Même les acteurs de l’économie de rente sont inquiets ! Les Tunisiens sont inquiets ! Nous nous attendons à tout ! La Loi de finances de l’année 2022 a été élaborée de façon unilatérale ! Aucun secteur n’a été consulté ! Tout le monde se sent abandonné… Les décrets permettent la mise en place rapide des réformes. Nous devons passer à un plan de sauvetage… Nous pouvons rassurer nos partenaires. La Tunisie est une bonne élève et un bon payeur », a-t-il expliqué.





« Nous devons réunir tous les secteurs. Le dialogue ne doit pas se limiter à la participation de l’Utica et de l’UGTT… Les autres secteurs ont le droit de participer…. L’union est un point de force et assure le sauvetage de l’économie… Le dialogue économique inclusif est inévitable en temps de crise… Le président pourrait se réunir avec les acteurs des différents secteurs, collecter les propositions et les promulguer sous forme de décrets… Il pourrait mettre en place des réformes en contrepartie de la hausse des recrutements », a-t-il considéré.

Nabil Abdellatif a précisé que l’audit des dons et crédits devait se pencher sur l’utilisation, l’affectation et l’efficacité des fonds collectés. « La Cour des comptes a traité une partie de ses fonds… L’ordre avait exigé cela depuis 2012… Nous devons créer une agence de financement et d’endettement… Nous avons la possibilité d’accéder à un programme de rachat de la dette et de son rééchelonnement… La visite d’Emmanuel Moulin n’est pas un événement ordinaire… Il pourrait s’agir d’une visite pour évaluer les moyens et entreprises assurant des rentrées d’argent… La crise ukrainienne va provoquer une hausse des prix. Nous devons prendre cela en considération… Nous devons doubler la capacité de production et nous avons la possibilité d’avoir un financement assurant cela… La hausse de la production et la simplification des procédures sont la meilleure des solutions », a-t-il insisté.





S.G