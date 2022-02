En photos : manifestation du 13 février des opposants à Kaïs Saïed





Quelque milliers de manifestants se sont rassemblés ce dimanche 13 février 2022 près de la Cité de la Culture afin d’exprimer leur opposition aux décisions annoncées par le chef de l’Etat depuis l’instauration de l’état d’exception à la date du 25 juillet 2021.













Le collectif « Citoyens contre le coup d’Etat » avait lancé, la semaine dernière, un appel à la mobilisation et avait assuré son intention de continuer à manifester contre le pouvoir en place.













Le mouvement Ennahdha avait, lui aussi, appelé à manifester à la même date. Cette manifestation devait initialement avoir lieu le 6 février 2022. Les deux organismes ont opté pour un report d’une semaine en raison de la commémoration de l’assassinat de Chokri Belaïd.













Les manifestants ont répondu présents à l’appel d’Ennahdha et du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat ». Ils ont scandé plusieurs slogans tels que « À bas, à bas le coup d’Etat » ou « Libertés ! Libertés ! C’en est fini de l’Etat policier ! ».













Au cours de cet événement, le leader du collectif « Citoyens contre le coup d’Etat », Habibi Bouajila a appelé à la tenue d’un dialogue national réunissant les partis politiques et les organisations sociales et patronales dans le but d’élaborer une feuille de route permettant de sauver le pays.

S.G