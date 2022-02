Annulation de la nomination d’un sympathisant Al Karama en tant que délégué à Errouhia

La nomination d’un sympathisant du mouvement islamiste radical, Al Karama, en tant que délégué à Errouhia dans le gouvernorat de Siliana a été annulée en 24 heures, a-t-on appris samedi 12 février 2022.

La décision de nomination annoncée jeudi a provoqué une tempête de colère auprès des syndicalistes de l’Union générale tunisienne du travail. La représentation régionale à Siliana de l’organisation syndicale a, d’ailleurs, publié un communiqué, vendredi, exigeant l’annulation de cette nomination.

Les dirigeants d’Al Karama ont, rappelons-le, souvent dénigré la Centrale syndicale. Le chef du bloc parlementaire d’Al Karama, Seif Eddine Makhlouf s’est attaqué à plusieurs reprises à l’UGTT et ses dirigeants lors de ses interventions au Parlement avant son gel le 25 juillet 2021.

L’avocat n’a pas tardé à réagir à la vague de critiques suscitée par cette nomination d’un proche du parti à la tête de la délégation d’Errouhia. Dans une publication sur sa page Facebook, il a affirmé que cette affaire avait été montée de toute pièce pour d’une part faire éclater un litige entre Al-Karama et l’UGTT et d’autre part faire diversion et éparpiller les efforts concentrés sur la lutte contre le « coup d’Etat » en référence à l’entreprise juilletiste du président de la République Kaïs Saïed.

N.J.