Rached Ghannouchi nest pas assigné à résidence et il tient à le faire savoir !

Rached Ghannouchi continue à réfuter les rumeurs quant à son arrestation. Il est en liberté, n’est pas assigné à résidence et il tient à le faire savoir.

Aujourd’hui, samedi 12 février 2022, on apprend via la page officielle du leader d’Ennahdha qu’il a reçu, au siège du parti à Montplaisir, des cadres du parti. On n’en dit pas plus sur cette visite anodine, mais le message est clair.

Hier, l’assesseur du président du Parlement, Maher Medhioub, n’a pas fait dans la demi-mesure, et il est allé dans une description détaillée du rituel de la journée de Rached Ghannouchi, rien que pour démentir ses détracteurs.

« Le président du Parlement tunisien travaille dans son bureau et à son domicile à distance pour contribuer au sauvetage de la Tunisie, à la consolidation des bases du dialogue, de la solidarité et de l’entraide entre les différentes composantes de la société tunisienne. Il a fait la prière du vendredi à la mosquée. Il a fait une petite sieste puis ses exercices sportifs habituels. Il travaille d’arrache-pied pour concrétiser la réunion permanente du Parlement », lit-on en substance sur la page officielle de Medhioub.

Le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi avait tenu une conférence de presse, mercredi 9 février, présentant de nouveaux éléments de l’affaire, notamment l’implication de Rached Ghannouchi dans une histoire de blanchiment d’argent, d’espionnage et d’intelligence avec un pays étranger.

R.B.H