Najla Bouden participe au One ocean summit à Brest

La présidence du gouvernement a annoncé, ce jeudi 10 février 2022, que la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, se rendra demain vendredi 11 février 2022 pour participer au sommet mondial de l’océan – le One ocean summit - qui se déroule du 9 au 11 février 2022, à Brest en France.

Ce sommet vise à mener des consultations sur les moyens d'assurer la protection et la gouvernance des océans et des mers, et à mobiliser un soutien pour les échéances multilatérales internationales.

Cette visite sera l'occasion de tenir un certain nombre de consultations et de rencontres avec les chefs d'État et de gouvernement participant à ce sommet et un certain nombre d'institutions financières internationales.

La cheffe du gouvernement participe à ce sommet sur ordre du président de la République et sera accompagnée par le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

S.H