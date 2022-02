Tunisair reçoit le deuxième Airbus A320neo

La compagnie aérienne nationale, Tunisair, a reçu ce jeudi 10 février 2022, le deuxième Airbus A320neo acquis via un contrat « sale and leaseback » dans le but de moderniser sa flotte et d’améliorer la qualité de ses services.

Tunisair avait reçu le premier avion A320neo, sur les quatre prévus dans le contrat, au mois de décembre.

Cet avion, baptisé « Sbeïtla », permettra de desservir de nouvelles destinations grâce à sa capacité à assurer des vols sur de plus grandes distances que l'A320, actuellement utilisé par la compagnie nationale.

Le A320neo se caractérise par une nouvelle cabine entièrement équipée afin d'offrir aux passagers le plus grand confort, le nouvel avion offre également un service Internet sans fil (Wi-Fi) et les équipements de divertissement les plus récents. La cabine de l’A320 neo, qui est considérée comme l'une des plus grandes cabines disponibles chez les compagnies aériennes en Méditerranée, peut accueillir douze passagers en classe affaires et 138 passagers en classe économique.

Ce modèle très performant offre une économie de carburant de 15 à 20% en comparaison avec la première famille d'A320. Il a aussi la particularité de présenter des réductions importantes d’émissions de CO2 allant jusqu’à 20% et de près de 50% pour les émissions d’oxydes d’azote.

Les deux autres avions acquis par Tunisair devront être livrés courant l’année 2022 et il est prévu qu’un cinquième avion soit également acquis par la suite afin de renforcer la flotte de la compagnie nationale.

Tunisair a tenu à adresser ses sincères remerciements à la présidence de la République, au gouvernement, à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de la compagnie pour leur soutien continu, qui a permis de mener à bien le processus d'acquisition de ce nouveau type d’avions. Elle a aussi tenu à remercier ses employés pour leurs efforts et leur implication dans son programme de restructuration, dont le renouvellement de la flotte est l'un des piliers.

M.B.Z