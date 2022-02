Kaïs Saïed : le CSM sera remplacé par décret





Le président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé, lors d’un conseil ministériel du 10 février 2022, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « La Tunisie doit être purifiée ! Le peuple tunisien veut la purification du pays ! Ceci ne peut avoir lieu qu’à travers la purification de la Justice », a-t-il assuré.





D’après une vidéo publiée à la même date par la présidence de la République, le CSM sera remplacé prochainement et par décret lors d'un autre conseil. « Je tiens à rappeler à ceux qui se disent experts ou connaisseurs en histoire de la justice tunisienne la publication de plusieurs articles et textes à ce sujet… La magistrature semble être indépendante, néanmoins, sur le plan pratique elle se présente comme étant affiliée à l’autorité en place ! Les magistrats se présentent comme étant un pouvoir indépendant ! Ils doivent exercer leur fonction et appliquer la loi avec impartialité ! », a-t-il déclaré.













« J’ai en ma possession des preuves de corruption et on vient me parler d’indépendance ! La magistrature est une fonction et non-pas un pouvoir ! Il n’y pas de places pour un Etat en dehors de l’Etat Tunisien… En Tunisie, les pseudo-experts passent à la télévision et sur les radios ! Un individu se présentant comme étant un expert lors d’un passage radio était en vérité un vendu ! Nous devons remettre plusieurs juges à leur place… J’ai en ma possession la liste des biens d’un juge dont on ne cesse de parler dans les médias… J’ai pris connaissance de tous les détails concernant sa fortune », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat a assuré qu’il ne comptait pas s’ingérer dans la justice tunisienne, mais qu’il refusait l’enrichissement des magistrats. « Toute personne riche ou vivant selon un train de vie luxueux n’a pas sa place à mes côtés ! », s’est-il exclamé.





S.G