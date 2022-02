Révélations sur l'assassinat de Belaïd, Ennahdha, CSM, Kaïs Saïed… Les 5 infos de la journée

Voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 février 2022 :





Révélations du comité de défense de Belaïd et Brahmi : l'homme de main inconnu de Ghannouchi

Le membre du comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, Ridha Raddaoui a affirmé que la ministre de la Justice a ouvert une enquête administrative à l’encontre du procureur général de la Cour d’appel. A l’occasion de la conférence de presse tenue le 9 février 2022 par le comité de défense, Ridha Raddaoui a, également, a affirmé que les magistrats impliqués dans la dissimulation de preuves et de dossiers relatifs aux assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi faisaient l’objet de poursuites judiciaires. L’avocat a indiqué que les leaders du mouvement Ennahdha avaient perçu d'importantes sommes d’argent de la part des autorités qataries. Il a expliqué que les fonds étaient acheminés à travers une association baptisée « Namaa » regroupant des hommes d’affaires et ayant pour vocation d’encourager les investissements.





Kaïs Saïed à propos du G7 : c’est leur préoccupation qui nous inquiète !

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 9 février 2022, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, pour revenir sur sa dernière rencontre avec les ambassadeurs du G7 en Tunisie ainsi que la représentante du bureau du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH) consacrée à l’explication « des véritables raisons ayant conduit à la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ». Le président de la République a indiqué : « Certaines capitales et organisations se sont dites « préoccupées » par la dissolution du CSM. Je m’interroge : Pourquoi ne l'étaient-elles pas lorsque la justice n’était pas instaurée en Tunisie, ou lorsque des millions et des milliards étaient dérobés ? D’ailleurs, un texte de loi sera discuté en conseil des ministres pour vérifier l’issue des dons et des crédits disparus des caisses de l’Etat. C’est leur préoccupation qui nous inquiète. Nous sommes un Etat souverain, nous sommes conscients des équilibres internationaux et nous connaissons les accords et les conventions internationales plus qu’eux.





Kaïs Saïed : un conseil provisoire pour remplacer le CSM

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 9 février 2022, la ministre de la Justice Leila Jaffel pour discuter de la situation de la justice, notamment après sa décision de dissoudre le conseil supérieur de la magistrature. A l’issue de cette rencontre, la ministre de la Justice a indiqué qu’un conseil provisoire sera mis en place pour gérer les affaires urgentes en attendant l’installation d’un nouveau conseil supérieur de la magistrature, conformément aux dispositions d’une nouvelle loi le régissant. La ministre a ajouté que le président a fait part de son attachement au conseil supérieur de la magistrature en tant qu’institution constitutionnelle garantissant l’indépendance de la justice.





Ennahdha : si Ghannouchi avait un appareil secret, le coup d’Etat n’aurait pas eu lieu !

En réponse aux déclarations du comité de défense des martyrs, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, le mouvement Ennahdha tient ce mercredi 9 février 2022, une conférence de presse où il accuse le comité d’être à la solde du président Kaïs Saïed et de servir son projet putschiste. Par la voix du président du bloc parlementaire du parti, Imed Khemiri, Ennahdha qualifie le comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi de « comité de la tromperie » et l'accuse d'avoir pris l’habitude de mentir aux Tunisiens et de les duper. « Ce qu’on voit dans ces conférences c’est des tribunaux érigés contre un parti en particulier. Ils ne sont pas là pour défendre les martyrs, loin de là, ils sont là pour déclarer la guerre à Ennahdha c’est tout. Ils parlent d’appareil secret, mais en réalité l’appareil privé c’est eux-mêmes, c’est ce comité qui détient les outils pour pénétrer les appareils de l’Etat et pour les violer » a déclaré Imed Khemiri au début de la conférence.





Kaïs Saïed remet sa casquette d’universitaire face à Najla Bouden

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce mercredi 9 février 2022, la cheffe du gouvernement Najla Bouden, pour discuter de la situation en Tunisie, mais aussi des points à discuter lors du prochain conseil des ministres. Le président de la République a profité de cette rencontre pour exposer à la cheffe du gouvernement un long article paru le 30 juillet 1920 au journal Essaweb de Mohamed Jaïbi. Kaïs Saïed a fait la lecture à sa cheffe de gouvernement de l’intégralité de l’article qui parlait de la Constitution, de ses fondements et de ses objectifs, selon la vision de l’auteur à l’époque. Une vision que le président de la République estime valable actuellement, soit plus de cent ans après. A la suite de cette parenthèse historique et philosophique, le président de la République a assuré que deux textes de loi seraient, principalement, discutés lors du prochain conseil des ministres, notamment, le texte relatif du conseil supérieur de la magistrature et celui concernant la réconciliation pénale.

A lire également :

Assassinats de Belaïd et de Brahmi : le comité de défense accuse Bouzakher d'avoir bloqué l'enquête

Après 41 jours de grève de la faim, le comité de défense de Bhiri appelle à sa libération immédiate