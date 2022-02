Tourisme de plaisance : un secteur en crise

Le secrétaire général de la chambre syndicale des gestionnaires des ports de plaisance, Anis Zarrouk, a déploré mercredi 9 février 2022, sur Mosaïque FM, les restrictions imposées aux plaisanciers et qui ont fini par pousser un bon nombre d’entre eux à quitter la Tunisie.

« Nous avons sept ports de plaisance et demi en Tunisie - Tabarka cumulant pêche et plaisance – avec une capacité de 3200 bateaux. Avant le Covid-19, nous étions à un taux de remplissage de 67% et depuis le Covid-19, puis les mesures exceptionnelles du 25 juillet nous avons perdu cent bateaux et les départs augmentent chaque jour. Ces bateaux qui quittent la Tunisie sont des pavillons étrangers, c’est dire que ce sont de grands bateaux qui rapportent de l’argent au pays », a déclaré M. Zarrouk.

Il a ajouté que si la crise est mondiale, sa gestion en Tunisie est si mauvaise qu’elle perd ses clients au profit d’autres ports à l’instar de la Sicile qui est le principal concurrent et qui profite largement de la situation en Tunisie.

M.B.Z