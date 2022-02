Au nom de la présidence du Parlement, Rached Ghannouchi solidaire avec le CSM

La présidence du Parlement a rendu public un communiqué, ce dimanche 6 février 2022, à travers la page officielle de Rached Ghannouchi pour commenter la décision du président de la République concernant la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature.

La présidence du Parlement assure suivre de près les atteintes permanentes aux magistrats depuis des mois, dans un contexte « de démantèlement systématique des institutions démocratiques et de l’Etat de droit à travers l’atteinte à l’indépendance de la magistrature ».

Ainsi, la présidence du Parlement dénonce l’atteinte du président de la République à la Constitution qui prône la séparation des pouvoirs et institue l’indépendance du pouvoir judiciaire, faisant part de sa solidarité absolue avec le CSM et refusant toute atteinte au conseil.

La présidence du Parlement appelle les députés à s’unir avec le pouvoir judiciaire et à l’appuyer pour préserver son indépendance, tout en appelant toutes les organisations nationales, les partis politiques et la société civile à se tenir du côté du pouvoir judiciaire pour défendre l’Etat de droit et des institutions.

S.H