Ahmed Souab : la Constitution actuelle peut se résumer à deux articles !

L’avocat et ancien président du Tribunal administratif, Ahmed Souab a indiqué, ce dimanche 6 février 2022, dans une déclaration accordée à Jawhara FM que ce qui s’est passé, dans la soirée d’hier vers minuit au ministère de l’Intérieur alors que tout e monde dormait, est une exécution de la démocratie et des militantismes qui croyaient à l’indépendance de la justice et de l’Etat de droit.

Ahmed Souab a commenté, ainsi, la décision du président de la République concernant la dissolution du CSM, considérant qu’avec la situation actuelle, la Constitution peut se résumer à deux articles. « Article 1 : Le président de la République détient le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Il détient, également, le pouvoir constitutif. Article 2 : Les libertés générales et individuelles sont garanties tant qu’elles n’enfreignent pas l’ordre général, les bonnes mœurs, la santé générale et la défense nationale. Point ! Fin de la Constitution », assure Ahmed Souab avec ironie mais pas sans amertume.

https://www.jawharafm.net/ar/content/audios/1644149785.mp3

Rappelons que le président de la République s’est rendu tard dans la soirée du samedi 5 février au ministère de l’Intérieur, indiquant qu’ « un décret sera bientôt promulgué pour la dissolution du CSM. Ce conseil peut considérer qu’il fait désormais partie du passé. J’en ai déjà averti à plusieurs reprises ».

S.H