Ghazi Chaouachi : la sœur de la première dame et Charfeddine ont créé un tandem à Carthage !

Le secrétaire général du parti Attayar, Ghazi Chaouachi a été présent, ce dimanche 6 février 2022, avec Hamza Balloumi sur les ondes de Mosaïque FM, assurant que le président de la République ne respecte pas les décisions des institutions de l’Etat, rappelant qu’il avait autorisé les manifestations contre le CSM, alors que le ministère de l’Intérieur avait interdit les rassemblements conformément aux restrictions sanitaires en vigueur.

Ghazi Chaouachi a rappelé que le président de la République avait interdit les manifestations du 14 janvier lorsqu’elles étaient dirigées contre lui ; en se basant sur le même argument sanitaire.

Le dirigeant du parti Attayar a estimé que Kaïs Saïed tente d’exploiter les assassinats et de Belaïd et Brahmi pour mettre la main sur la justice, en annonçant son intention de dissoudre le conseil supérieur de la magistrature depuis le ministère de l’Intérieur. « Il est clair que la justice a besoin de réformes, et que le conseil actuel n’avait pas accompli ses missions comme il se doit, mais la dissolution du conseil ne peut être la solution pour mettre en place les réformes de la justice. Cette réforme ne peut être accomplie qu’à travers une approche et un dialogue inclusif. La dissolution du CSM et la promulgation d’un décret présidentiel dans un contexte exceptionnel consacrera l’autocratie et portera atteinte à l’indépendance de la magistrature », a-t-il expliqué.

Dans un autre contexte, Ghazi Chaouachi a indiqué que Kaïs Saïed est obsédé par le pouvoir et que cette obsession détruira le pays. Il a ajouté que « le pouvoir de la famille » est entrain de gagner à Carthage à travers la sœur de la première dame qui, selon Ghazi Chaouachi, a créé un tandem avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine. « Elle était dans le même cabinet d’avocat que Taoufik Charfeddine. Ils ont créé un clan au palais qui a pris le dessus. D’ailleurs, le départ de Nadia Akacha en témoigne. D’ailleurs, Taoufik Charfeddine est le véritable chef de gouvernement, et Najla Bouden n’est là que pour la façade. Tout le monde sait que l’ingérence de la famille au pouvoir consacre la dictature et l’autocratie », a-t-il révélé.

S.H