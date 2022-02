Afek Tounes appelle à accélérer l'achèvement des procédures pénales dans les dossiers des assassinats





Le parti Afek Tounes a exprimé son rejet de la lenteur dans la gestion de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd. Il a souligné la nécessité d’accélérer l’achèvement des procédures pénales, d’appliquer la loi et de poursuivre les responsables.

Dans un communiqué du 5 février 2022, le parti a déploré l’absence de progrès et d’avancement dans la révélation des parties ayant comploté et incité à la commission de ce crime, malgré l’existence de nombreux indices fournis par le comité de défense des deux martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Il a rappelé les défaillances au niveau de l'enquête judiciaire, élément affirmant l’implication de l’appareil secret.





Afek Tounes a considéré que la divulgation de la vérité au sujet des assassinats politiques permettrait l’instauration de l’Etat de droit et de mettre fin à l’impunité. Il a appelé l’ensemble de ses militants à participer à la manifestation du 6 février 2022 en mémoire des assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi appelant à dévoiler la vérité à ce sujet.

Afek Tounes a renouvelé son appel à la lutte contre toute forme de terrorisme et de violence politique.

S.G