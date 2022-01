Quand le ministre des Affaires étrangères essaie de rassurer





Remaniement et limogeage, c’est ce dont parlent les Tunisiens depuis quelques jours. Le phénomène de l’instabilité politique, notamment, celle des gouvernements, ne crée pas la surprise. Le tweet publié par le ministère des Affaires étrangères, Othman Jerandi n’a fait qu’alimenter les rumeurs.

Le ministre avait publié sur son compte Twitter le soir du 29 janvier 2022 une photo contenant le texte suivant : « Les patries sont dotées d’une intégrité que seules les vermines peuvent vendre ». Les internautes se sont empressés de relayer le tweet et de partager les captures d’écran sur l’ensemble de la toile en considérant qu’il s’agissait d’un message signalant la démission du ministre.





Ce dernier a fait l’objet de plusieurs critiques ces derniers jours. Certains l’avaient même accusé de conspirer contre le bien-être du peuple et les intérêts diplomatiques du pays. La dynamique anti-Jerandi avait commencé à prendre place. Le ministre ne s’était pas entretenu individuellement avec le président de la République, Kaïs Saïed, depuis le 7 octobre 2021, soit plus de cent jours. Par la suite, une réunion entre Kaïs Saïed et Othman Jerandi a eu lieu le 27 janvier 2022. La publication du texte cité précédemment deux jours après cette date a amplifié les interprétations et les rumeurs soulignant un désaccord entre le président et le ministre et parlant même de conflit et d’échange verbal musclé.





Le tweet du ministre n’a fait qu’envenimer la situation surtout après avoir été supprimé. Il a, par la suite, partagé la même photo tout en précisant qu’il s’agissait d’un appel à ceux qui œuvraient contre les intérêts du pays. Il a, également, souligné les efforts fournis par le président de la République et par le gouvernement. Un flop total pour le ministre sur le plan de la communication !









S.G