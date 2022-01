Fadhel Moussa : La Constitution de 2014 n’est pas celle d’Ennahdha !

Le doyen et maire de l’Ariana, Fadhel Moussa, a indiqué, dans une déclaration accordée ce samedi 29 janvier 2022 à IFM, qu’Ennahdha est responsable de la désintégration du pouvoir et que c’est la politique de la division qu’elle a semé chez ses concurrents mais aussi ses alliés.

Fadhel Moussa a ajouté que la coalition entre Ennahda et Nidaa Tounes était une alliance d'intérêts et que les deux alliés auraient pu adopter des réformes et instaurer la Cour constitutionnelle.

Il a ajouté que le système politique comporte certes des défauts, mais qu’il peut être amendé par la constitution, affirmant qu’il est tout à fait faux de dire que la Constitution de 2014 est celle d’Ennahdha car le mouvement n’a jamais pu y faire passer ses projets comme il l’avait souhaité.

« La Constitution de 2014 ne contient pas de référence à la Charia, ni de lois dérivées de la Charia, et elle n'indique pas non plus que l'islam est la religion de l'État, contrairement au reste des pays arabes. Ils ont voulu faire passer un article pour dire que l'islam est la religion de l'État et nous avons rejeté cela et rappelé que la religion est une affaire personnelle et que l'État n'a pas de religion. Ils voulaient changer le préambule et modifier le premier article qui indique que la Tunisie est un état civil » a conclu Fadhel Moussa.

M.B.Z