Kaïs Saïed, plénière à distance, conditions d’entrée en Tunisie… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué de la journée du 27 janvier 2022 :

Kaïs Saïed : il y a une séparation entre les fonctions, mais pas entre les pouvoirs !

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed a présidé ce jeudi 27 janvier 2022, le conseil des ministres, revenant dans son discours sur plusieurs points relatifs, entre autres, aux mesures exceptionnelles, à la monopolisation et la justice. Dans un premier temps, le président de la République a rappelé que les mesures exceptionnelles étaient - comme leur nom l’indique - exceptionnelles, et qu’elles étaient mises en place pour pouvoir passer vers des institutions stables et permanentes « Contrairement à ce que prétendent certains, nous agissons conformément à la loi et la Constitution. Celui qui prétend le contraire n’est qu’un menteur qui n’a pas su tirer les leçons de l’histoire. Nous œuvrons à assainir le pays de ceux qui l’ont sali et dérobé.





Rached Ghannouchi : " Qu’avons-nous accompli en six mois ? "

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a affirmé que les mesures annoncées par le président de la République, Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet 2021, étaient anticonstitutionnelles et représentaient un coup d’Etat. « Qu’avons-nous accompli en six mois ? », s’est-il interrogé en soulignant l’instabilité financière actuelle du pays. A l’occasion de la séance plénière tenue en ligne afin de célébrer la promulgation de la Constitution tunisienne à la date du 27 janvier 2022, Rached Ghannouchi a appelé à l’annulation de l’application du décret n°117 relatif aux mesures exceptionnelles et à l’entame d’un dialogue national.

Moussi à Saïed : vous n’égalerez jamais le zaïm Bourguiba et c’est vos jours à vous qui sont sombres !

La présidente du parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a attaqué, jeudi soir 27 janvier 2022, frontalement le président de la République Kaïs Saïed suite à un communiqué qu’elle jugé insultant à la mémoire de l’ancien président Habib Bourguiba, de son œuvre et des destouriens. Le chef de l’Etat s’était entretenu dans un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi, pour commémorer le 44ème anniversaire de la grève générale de 1978. A l’issue de cet entretien, un communiqué a été publié dans lequel on affirme : « Certains sont encore nostalgiques des jours sombres, les jugent brillants bien que des centaines de martyrs sont tombés et qu’il y a eu un grand nombre de blessés outre le musellement des voix ainsi que la déformation des faits et de l'histoire ».

Taoufik Charfeddine reçoit Donald Blome

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu, ce jeudi 27 janvier 2022, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome. Les deux parties, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur, ont discuté des moyens de renforcer la coopération tuniso-américaine dans le domaine de la sécurité et de développer les programmes de formation et d'échange en adoptant les derniers développements technologiques pour lutter efficacement contre le terrorisme. La rencontre a également été l’occasion de souligner la volonté du ministère de traduire la multiplicité des domaines de coopération en matière de formation en succès sécuritaires sur le terrain





Coronavirus : nouvelles conditions d'entrée sur le territoire tunisien

Le ministère de la Santé a annoncé la mise en place de nouvelles conditions d’entrée sur le territoire tunisien à partir du jeudi 27 janvier 2022 en raison de la propagation du variant omicron. Dans un communiqué publié à la même date, le ministère a annoncé que les étrangers non-résidents en Tunisie et âgés de plus de 18 ans devront présenter un certificat ou un pass sanitaire attestant de l’achèvement du schéma vaccinal contre le Coronavirus. L’ensemble des voyageurs à destination de la Tunisie et âgés de plus de six ans sont dans l’obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test rapide (TDR-Ag) négatif de moins de 24 heures.

A lire également :

Kaïs Saïed appelle à une étude pour un TGV reliant le Nord au Sud du pays

Les députés islamistes rejettent toutes les décisions de Kaïs Saïed

Chaouachi : la plénière de Ghannouchi est illégale et un front socio-démocrate sauvera le pays