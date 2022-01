Taoufik Charfeddine reçoit Donald Blome

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu, ce jeudi 27 janvier 2022, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome.

Les deux parties, précise un communiqué du ministère de l’Intérieur, ont discuté des moyens de renforcer la coopération tuniso-américaine dans le domaine de la sécurité et de développer les programmes de formation et d'échange en adoptant les derniers développements technologiques pour lutter efficacement contre le terrorisme.

La rencontre a également été l’occasion de souligner la volonté du ministère de traduire la multiplicité des domaines de coopération en matière de formation en succès sécuritaires sur le terrain et d’atteindre un équilibre entre le maintien de l'ordre et de la sécurité publique des citoyens et la garantie des droits et libertés.

Donald Blome s’est dit, pour sa part, satisfait du niveau de coopération entre les deux pays et a réitéré le soutien de son pays au ministère tunisien de l’Intérieur dans le domaine de la sécurité, dans tous ses aspects.

M.B.Z