Le député Bargougui appelle les militaires à arrêter Kaïs Saïed pour haute trahison

Le député indépendant, Issam Bargougui, a appelé les forces sécuritaires et militaires à faire face au président de la République, Kaïs Saïed, et ce jeudi 27 janvier 2022 lors de son intervention à la session en ligne organisée par le président du Parlement, Rached Ghannouchi pour célébrer le 8e anniversaire de la constitution de 2014.

Le député a accusé le chef de l’Etat de haute trahison pour son « coup d’Etat » du 25 juillet dont le but était d’instaurer une autocratie et a appelé à son arrestation.

Il a, également, rejoint ses collègues députés d’Al Karama et Qalb Tounes dans leur appel au maintien de cette session parlementaire ouverte en vertu de l’article 80 de la constitution lequel stipule : « En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple. Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de session permanente (…) ».

Le président de la République a, rappelons-le, invoqué cet article pour dissoudre le gouvernement de Hichem Mechichi et geler le Parlement, le 25 juillet 2021.

N.J.