Philip Morris reconnu comme meilleur employeur en Tunisie pour la 4ème année consécutive

Philip Morris en Tunisie a été certifié comme étant le meilleur employeur en Tunisie (Top employer) pour la 4ème année consécutive, en reconnaissance de l'excellence des pratiques de gestion du capital humain. Cette certification est le résultat d'une évaluation indépendante du «Top Employer Institute», qui a également reconnu PMI, comme l'un des meilleurs employeurs au niveau mondial pour la sixième année consécutive.

"La reconnaissance de Philip Morris en Tunisie en tant que meilleur employeur du pays pour la 4ème année consécutive est un signal fort confirmant la qualité de l'environnement et de notre engagement au quotidien pour le bien être de notre capital humain", a déclaré Marc Rbeiz, Directeur Général de PMI en Tunisie. "Nous continuons à viser l'excellence et nous nous remettons constamment en question afin d’offrir une expérience unique à nos collaborateurs". "La vision de PMI est de créer un avenir sans fumée, stimulé par l'énergie et la passion de nos collaborateurs, afin d’apporter des changements positifs pour les fumeurs adultes qui ne souhaitent pas arrêter de fumer"

« Cette reconnaissance est également le reflet de nos excellentes collaborations ainsi que le soutien continu de nos partenaires en Tunisie, particulièrement les Régies de Tabac », a expliqué Marc Rbeiz.





Philip Morris International : pour un avenir sans fumée

Philip Morris International (PMI) a entamé une transformation en profondeur visant à créer un avenir sans fumée qui, à long terme, tend à remplacer les cigarettes par des produits sans fumée étant une meilleur alternative pour les adultes qui continueraient autrement à fumer, au sein de la société, de l'entreprise, des actionnaires et des parties prenantes.

PMI est un Groupe international opérant dans l’industrie du tabac, engagé dans la fabrication et la vente de cigarettes, ainsi que de produits sans fumée, de dispositifs électroniques et d'accessoires associés, et d'autres produits contenant de la nicotine sur des marchés en dehors des États-Unis. En outre, PMI expédie des versions de son dispositif IQOS Platform 1 et de ses consommables à Altria Group, Inc. pour une vente sous licence aux États-Unis, où ces produits ont reçu des autorisations de commercialisation de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de commercialisation des produits de tabac (PMTA) ; la FDA a également autorisé la commercialisation d'une version d'IQOS et de ses consommables en tant que produit de tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu'une ordonnance de modification de l'exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.

PMI construit un avenir sur une nouvelle catégorie de produits sans fumée qui, bien qu'ils ne soient pas sans risque, constituent un bien meilleur choix que de continuer à fumer. Grâce à des capacités pluridisciplinaires dans le développement de produits, des installations de pointe et des preuves scientifiques, PMI vise à s'assurer que ses produits sans fumée répondent aux préférences des consommateurs adultes et aux exigences réglementaires rigoureuses. Le portfolio de produits sans fumée de PMI comprend des produits qui ne brûlent pas et des produits à vapeur contenant de la nicotine. Au 30 septembre 2021, IQOS est disponible à la vente sur 70 marchés dans des villes clés ou à l'échelle nationale, et PMI estime qu'environ 14,9 millions d'adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites www.pmi.com et www.pmiscience.com