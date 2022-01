Tunisie Telecom en chiffres

Avec 1.3% du PIB tunisien l’année écoulée, une contribution annuelle de 500 Mdt à la trésorerie de l’Etat, et plus de 6.000 postes d’emploi, l’opérateur national, Tunisie Telecom, se positionne comme un acteur majeur de l’économie nationale.

Depuis sa création, il y a de cela 150 ans, l’opérateur a massivement investi dans son infrastructure réseau – plus de 629 millions de dinars au cours des trois dernières années – afin d’assurer la meilleure expérience de communication aux Tunisiens tout en se focalisant sur l’innovation.

En plus d’un « Backbone » national avec plus de 30.000 km de fibre optique, grâce à ses investissements, Tunisie Telecom a pu déployer le réseau internet mobile 4G le plus rapide couvrant ainsi 95% de la population. L’opérateur a, d’ailleurs, été distingué par nPerf en 2019 et 2020 pour la meilleure performance Internet Mobile.

L’opérateur a, aussi, pu couvrir 94 zones blanches réparties sur 15 gouvernorats, 164 écoles et 59 centres de santé de base.

Entre 2020, l’opérateur a, également, augmenté sa bande passante à l’international à 660 Gpbs et a réussi à relever le défi du le First Call 5G en Tunisie avec un débit de 2,2 Gbps, faisant ainsi un pas très important vers le futur. Sur la période 2022-2025, Tunisie Telecom compte, par ailleurs, consacrer une enveloppe additionnelle de l’ordre de 1,150 Mdt à l’investissement dans le réseau et dans l’innovation technologique.

Tunisie Telecom vise, en effet, à acquérir une expertise technologique de plus en plus pointue afin de se développer davantage et s’adapter à son environnement, tout en s’appuyant sur son potentiel humain. A ce propos, la société a mis en place un programme basé sur l’amélioration des capacités de ses employés en leur fournissant plus de formations afin qu’ils suivent le rythme des normes internationales, ce qui contribuera à augmenter la rentabilité.

N.J.