Nadia Akacha, couvre-feu, Parlement… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué de la journée du 25 janvier 2022 :

Le chef de l’Etat limoge Nadia Akacha

Kaïs Saïed a décidé de limoger sa cheffe de cabinet Nadia Akacha. C'est du moins ce qui est publié officiellement dans le jort n°10 (journal officiel de la République tunisienne), mardi 25 janvier 2022. Le décret présidentiel n°2022-50 du 24 janvier 2022 du 24 janvier 2022 indique : « Il est mis fin aux fonctions de madame Nadia Akacha, la cheffe du cabinet présidentiel ». Alors que Mme Akacha avait annoncé hier sa démission de son poste de cheffe du cabinet présidentiel, qu’elle occupait depuis plus de deux ans, la publication de la présidence de la République affirme qu'elle a été, plutôt, démise de ses fonctions.





Le comité scientifique recommande le prolongement du couvre-feu

Le comité scientifique de lutte contre le Covid-19 a proposé, lors de sa réunion périodique, de prolonger de quinze jours, après l’expiration du délai initialement prévu, les mesures annoncées le 13 janvier. Amen Allah Messaâdi, membre du comité, a indiqué, dans une déclaration accordée à la Tap, que cette proposition concerne notamment le couvre-feu instauré le 13 janvier dernier et l’interdiction des manifestations et des rassemblements dans des espaces ouverts et fermés. Le comité a également recommandé d’intensifier le contrôle des pass vaccinaux et de renforcer les campagnes de vaccination.

Maher Medhioub dépose une plainte auprès de l’Union interparlementaire

L’assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub a déposé une plainte auprès de l’Union interparlementaire (UIP) contre « la prise d’otage des députés pour servir un agenda politique personnel et conférer une légitimité au coup d’Etat ». Maher Medhioub évoque dans la plainte déposée des violations des droits de l’Homme subies par certains députés citant, en l’occurrence, « Noureddine Bhiri, kidnappé, maltraité et détenu abusivement sans qu’il ne fasse l’objet de poursuites en justice, outre les procès devant les tribunaux militaires et civils ». Et d’ajouter que tous les députés subissent des mesures illégales, inhumaines et inconstitutionnelles.

Rencontre entre Taoufik Charfeddine et l’ambassadeur allemand : deux versions différentes

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Peter Prügel. Pour ne pas déroger à la règle, la version tunisienne ne mentionne pas des points pourtant mis en avant par la partie allemande. Il semble que cette pratique sera désormais la norme… La rencontre, précise un communiqué du ministère, a porté sur le renforcement de la coopération tuniso-allemande dans le domaine de la sécurité et sur la coopération dans le cadre du G7 qui vise à soutenir les efforts tunisiens dans le domaine du terrorisme et de la sécurité des frontières.





Les USA appellent leurs citoyens à éviter les voyages à destination de la Tunisie

Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a appelé les citoyens américains à éviter les voyages à destination de la Tunisie. « Si vous devez vous rendre en Tunisie, assurez-vous d'être entièrement vacciné avant de voyager », lit-on dans un communiqué publié par le CDC. Les autorités américaines ont expliqué que cet appel résultait de la situation épidémique du pays. Le CDC a affirmé que même les personnes vaccinées encouraient un risque en raison de la propagation de variants du Coronavirus.