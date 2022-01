Hamma Hammami : il n’existe aucune différence entre Kaïs Saïed et Ennahdha

Le secrétaire général du parti des Travailleurs, Hamma Hammami a indiqué, mardi 25 janvier 2022, lors de son passage au plateau de la chaîne Attessia, que le président de la République, Kaïs Saïed n’a aucune réalisation à son actif que ce soit sur le plan économique, social ou sanitaire.

Hamma Hammami a mis en garde contre les prochaines escalades prévues par Kaïs Saïed pour la destruction de l’Etat, assurant qu’il n’est pas possible de réformer la justice d’un coup pour dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature et en faire une justice de Kaïs Saïed. Et de poursuivre que le secteur de la presse et des médias serait le prochain sur la liste de Saïed.

Le dirigeant de gauche a affirmé, également, qu’il n’existe aucune différence entre Kaïs Saïed et le mouvement Ennahdha, estimant que le peuple doit s’organiser et faire face au projet populiste de Kaïs Saïed. « Kaïs Saïed est en train d’affamer le peuple. Il est même allé jusqu’à inciter le président français contre le peuple tunisien. Et puis, qu’a présenté Saïed aux Tunisiens ? Rien ! L’essentiel est-il de renverser Ennahdha et nous conduire à la dérive ! », s’est-il indigné.

Par ailleurs, il a considéré que la situation déplorable actuellement est la résultante de l’échec des gouvernements qui se sont succédé, soulignant que le système d’Ennahdha et de Kaïs Saïed s’inscrivent dans la continuité du régime de Ben Ali.

S.H