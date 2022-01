Maher Medhioub dépose une plainte auprès de l’Union interparlementaire

L’assesseur du président du Parlement chargé de la communication, Maher Medhioub a déposé une plainte, mardi 25 janvier 2022, auprès de l’Union interparlementaire (UIP) contre « la prise d’otage des députés pour servir un agenda politique personnel et conférer une légitimité au coup d’Etat ».

Maher Medhioub évoque dans la plainte déposée des violations des droits de l’Homme subies par certains députés citant, en l’occurrence, « Noureddine Bhiri, kidnappé, maltraité et détenu abusivement sans qu’il ne fasse l’objet de poursuites en justice, outre les procès devant les tribunaux militaires et civils ». Et d’ajouter que tous les députés subissent des mesures illégales, inhumaines et inconstitutionnelles.

Ainsi, Maher Medhioub a invité le secrétaire général de l’UIP à effectuer une visite en Tunisie pour constater la situation réelle des députés de l’assemblée tunisienne, appelant la commission des Droits de l’Homme à examiner l’objet de cette plainte.

S.H