Sahbi Baccar invite Makrem Lagguem pour l'humilier !

Des échanges verbaux musclés ont éclaté entre l’animateur de l’émission « Lundi Sport » diffusée sur la chaîne télévisée Tunisna TV, Sahbi Baccar et son invité, l’ancien arbitre international, Makrem Lagguem.

A la date du 24 janvier 2022, alors que Makrem Lagguem avait rappelé qu’il s’était excusé auprès du peuple tunisien pour avoir soutenu dans le passé le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari. « Il ne se comportait pas de la sorte ! Je considère que j'ai contribué à la destruction du football tunisien en le soutenant dans le passé ! Je me suis excusé », a-t-il déclaré.





C’est alors que l’animateur a commencé à malmener son invité en l’accusant de corruption et d’avoir été le domestique de Wadii Jari. Sahbi Baccar a humilié son invité en lui lançant : « Tu te rendais chez lui ! Tu faisais la cuisine et servais la nourriture ! As-tu la conscience tranquille ? Tu as contribué à la mise en place de la corruption ! Si tu quittes le plateau, je te le jure, tu ne remettras plus les pieds ici ! ».





S.G