APII : baisse des investissements déclarés en 2021 de 25,8% dans l’industrie et de 13,7% dans les services

La situation économique est de plus en plus difficile, comme le prouvent les derniers chiffres publiés par l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) sur les investissements déclarés dans le secteur industriel et dans le secteur des services.

En 2020, malgré une année éprouvante, les investissements déclarés dans le secteur industriel étaient de 14,9% pour les douze mois de 2020. Pour l’année 2021, l’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 25,8%, atteignant 2.539,7 millions de dinars (MD) contre 3.422,5 MD un an auparavant. Le nombre de projets déclarés a atteint 3.331 au cours de l’année 2021 contre 4.480 lors de l’année 2021 (-25,6%) pour une diminution des emplois crées à 49.576 postes contre 60.647 postes (-18,3%), toujours pour cette même période.

Pour le mois de décembre 2021, la chute des investissements déclarés dans le secteur industriel était vertigineuse avec une baisse de 62%, pour atteindre 264,1 MD contre 695,9 MD un an auparavant. Le nombre de projets déclarés a atteint 263 en décembre 2021 contre 1.377 projets durant l’année 2020 (soit -80,9%). Idem pour la création d’emplois qui enregistre une diminution de 60,4% passant de 13.486 postes en décembre 2020 à 5.338 postes en décembre 2021.

Dans le détail, durant 2021, le secteur des industries agroalimentaires et celui des industries chimiques ont enregistré respectivement des hausses de 26% et de 14,5%. En revanche, le secteur des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre a enregistré la baisse la plus conséquente en termes d’investissements déclarés avec -72,8%, suivi par le secteur des industries mécaniques et électroniques (-47,7%), le secteur des industries du cuir et de la chaussure (-44,4%) et le secteur des industries du textile et de l’habillement (-21,5%).

S’agissant de l’investissement déclaré dans les activités de services, il a atteint 1.018,1 MD durant 2021 contre 1.179,8 MD un an auparavant (-13,7%). Le nombre de projets déclarés a atteint 8.615 au cours de l’année 2021 contre 12.991 lors de l’année 2020 (-33,7%) pour une création d’emplois en baisse de 27%, 29.655 postes contre 40.611 postes un an auparavant.

Pour le mois de décembre 2021, les investissements déclarés dans les activités de services ont enregistré une baisse de 56,1% : 77,6 MD contre 176,8 MD un an auparavant. Le nombre de projets déclarés est passé de 3.519 en décembre 2020 à 674 en décembre 2021 (-80,8%). Le nombre d’emplois à créer a atteint 2.159 contre 10.225 pour cette même période (-78,9%).