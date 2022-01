Vidéo- Sabine Bastisch, le parcours d'une entrepreneuse allemande en Tunisie

En dialecte Tunisien, Sabine Bastisch , la Directrice et pionnière de la division Soft Skills & Communications Skills Coaching chez Samari Consulting, nous parle de son département, les modules qu'elle a conçu elle-même et bien évidemment de son parcours en Tunisie, Allemagne, Jordanie et Qatar.

Ci dessous la liste des modules (100% personnalisés selon vos besoins spécifiques) , qui peuvent être délivrés en ligne ou en présentiel, en Anglais, Français, Arabe et Allemand:

