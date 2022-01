La démission de Nadia Akacha soulève les interrogations

L'annonce faite par la cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, lundi 24 janvier 2022, concernant sa démission de ses fonctions a créé une vive polémique, tout en laissant poser plusieurs interrogations.

Entre ceux qui s'interrogent sur les causes réelles de la démission, et ceux qui s'interrogent déjà sur le successeur, il est clair que la démission de Nadia Akacha ne passe pas inaperçu bien qu'elle soit prévisible par les observateurs qui suivent de près les tiraillements et la guerre intestine qui oppose les différents acteurs à l'intérieur du Palais, malgré son silence apparent.

Le journaliste Hechmi Nouira estime que la démission de Nadia Akacha est une concrétisation des voeux d'Ennahdha, assurant qu'elle était dans la ligne de mire de Rached Ghannouchi qui la considérait comme "dangereuse". Il ajoute que, même s'il ignore les raisons, sa démission priverait le président de la République d'un véritable protection de ses ennemis.

Le blogueur de Thawra News, Moez Haj Mansour s'est livré à une série d'interrogations quant aux raisons profondes de la démission de Nadia Akacha, ainsi qu'à la réalité des conflits dans l'entourage du président.

L'analyste Ghazi Moalla a, quant à lui, indiqué que la révélation du successeur de Nadia Akacha serait un véritable séïsme.

L'ancien membre de l'équipe de communication à la Kasbah, Kais Argoubi a indiqué, pour sa part, que Nadia Akacha aurait été limogée pour avoir dépassé ses prérogatives, malgré la forme annoncée. Il ajoute qu'en fin de compte Nadia Akacha n'avait aucune influence politique réellement.

La journaliste Kaouther Zantour a opté pour plus de sagesse dans son commentaire, appelant à tirer la leçon de ce qui s'est passé, soulignant qu'en dépit du pouvoir absolu qui était entre les mains de Nadia Akacha elle avait au final quitté la scène et pourrait même faire face à la justice.

L'écrivain et chercheur Mustapha Attia a indiqué : "Elle a osé et a fait croire à son ami "loser" qu'il avait été chargé d'une mission imaginaire aux USA, sans que ses décideurs ne soient au courant. Par la suite, elle a fait fuiter cette information à un journal édité en France. Le jeu a été découvert et son limogeage a été maquillé en une démission". Il évoque anisi le lien avec les informations sur l'ancien chef de gouvernement, Youssef Chahed.

Le député Tahya Tounes, Walid Jalled a affirmé : " Le limogeage ou la troisième démission du cabinet. Encore une fois la famille l'emporte face à l'administration".





Le député radical Al Karama, Abdellatif Aloui a estimé que Nadia Akacha doit d'abord passer devant la justice et que la démission est une affaire qui ne concerne que sa personne.





S.H