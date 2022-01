Nadia Akacha démissionne de la présidence de la République

La cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha a annoncé, lundi 24 janvier 2022, sa démission de son poste qu’elle occupait depuis plus de deux ans.

Dans une publication Facebook, Nadia Akacha s’est exprimée ainsi : « J’ai eu l’honneur d’œuvrer pour l’intérêt du pays aux côtés du président de la République ».

Par la suite, elle a expliqué les raisons de cette démission en ces termes : « Aujourd’hui, en présence de divergences fondamentales de points de vue en lien avec l’intérêt supérieur du pays, je considère qu’il est de mon devoir de me retirer, souhaitant le succès à tous et priant Dieu de protéger ce pays de tout mal ».

Ainsi a annoté Nadia Akacha l'une des plus proches collaboratrices du chef de l'Etat. Une démission qui risque de faire des remous dans les heures et les jours à venir, alors que le président de la République est de plus en plus isolé.

I.L