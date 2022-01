Commémoration du 176e anniversaire de l’abolition de l’esclavage

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, ce dimanche 23 janvier 2022, à l'occasion de la commémoration du 176e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, rappelant le rôle avant-gardiste de la Tunisie dans la consécration des principes des droits de l'homme et du respect de la dignité humaine.

Le ministère indique que la proclamation d'une journée commémorant l'abolition, dès 1846, de l'esclavage en Tunisie, traduit la volonté du pays d'aller de l'avant dans la lutte contre toute forme d'asservissement de l'homme et des crimes qui en découlent comme le racisme et la traite des humains qui constituent de nouvelles formes d'esclavage et de graves violations des droits de l'homme.

La Tunisie a longtemps œuvré en vue d'enrichir son expérience historique et de consolider son héritage réformiste, à travers le développement de l'arsenal législatif et institutionnel relatif à la lutte contre l'asservissement des êtres humains et le racisme. Elle a promulgué une loi organique interdisant la traite des humains, la répression de ses auteurs et la protection de ses victimes et s'est dotée, en vertu de cette même loi, d'une instance nationale de lutte contre la traite des personnes.

D’ailleurs, le lancement du « Mécanisme national d'orientation » (MNO), en décembre dernier qui doit permettre de mieux identifier et d'accompagner les victimes de la traite, a constitué le premier dispositif du genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

A cette occasion, la Tunisie appelle à la nécessité de conjuguer les efforts au niveau régional et international pour lutter contre ce phénomène et les crimes qui en découlent, mettant en avant le besoin d'une approche inclusive basée sur les principes des droits de l'homme.

S.H