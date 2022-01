Rafik Abdessalem : Saïed est complètement perdu et pense que les présidents sont fous !

Le dirigeant islamiste et gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem a publié un statut, ce dimanche 23 janvier 2022, pour commenter le dernier communiqué de la présidence de la République à propos de la communication entre Kaïs Saïed et le président français Emmanuel Macron.

« Pauvre Kaïs Saïed, il est complètement perdu. Il pense que les présidents du monde sont fous et induits en erreur par les réseaux sociaux et par quelques groupes de manifestants dans les capitales étrangères. L’homme ne sait pas que les grands pays ont leurs ambassadeurs, leurs représentations diplomatiques, leurs services de renseignements, leurs journalistes, leurs rapports, leurs centres d’études qui fournissent les informations documentées et soumettent les recommandations et les évaluations des situations aux centres de décisions. Saïed pense-t-il que ces présidents dirigent leurs pays à la manière d’une ferme, comme il le fait lui-même ? Qu’ils prennent les décisions et les positions en se basant sur des petits échanges tirés de Facebook et des réseaux sociaux, ou encore à travers les discours en langue de bois bourrés de théorie du complot, mais aussi les rapports des partisans et des lobbies implantés dans l’administration et dans les appareils de l’Etat. Ce qui a été publié hier par la présidence de la République à propos de la communication entre Kaïs Saïed et Emmanuel Macron est à la fois comique et honteux », indique Rafik Abdessalem.

Rappelons que la présidence de la République a indiqué dans son communiqué, hier, que Kaïs Saïed avait assuré à son homologue français que « ce qui se disait dans certains médias et sur les réseaux sociaux n’avait aucun lien avec la réalité », notant que « plusieurs parties qui s’opposent à la démocratie, la liberté et la justice répandent des mensonges en contrepartie d’argent ».

S.H