Privé de sa rémunération, un analyste politique accuse la BBC de corruption en direct

Un analyste politique égyptien intervenant sur la chaîne arabe de la BBC britannique, dans la soirée de vendredi 21 janvier 2022, a dénoncé « une corruption » au sein de l’établissement assurant qu’il n’avait pas reçu de rémunération pendant deux ans.

Alors qu’il devait répondre à une question sur la déclaration du président américain au sujet de la crise entre la Russie et l’Ukraine, Mahdi Afifi, a préféré s’attaquer aux dirigeants de la chaîne. Documents à la main, il a avancé que « le sujet le plus important qu’il souhaiterait aborder est que la BBC ne l’a pas payé depuis deux ans ». « Comment la BBC peut-elle tolérer cela ? Où sont les dirigeants Edgard Jallad et Tamer Abdelwahab ? » a-t-il lancé.

Il convient de noter que la BBC traverse une période délicate qui risque d’empirer. Au début de cette semaine, la ministre de la Culture, Nadine Dorries, a affirmé, lors d’un passage au Parlement, le gel de la redevance audiovisuelle de la BBC pendant deux ans alors que l’établissement avait revendiqué son augmentation.

N.J.