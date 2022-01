Un reportage indécent d’Al Watania au Cameroun choque les Tunisiens

Un reportage diffusé le 16 janvier 2022, sur la chaîne nationale Al Wataniya 1 depuis Limbé au Cameroun, suscite la polémique. Le journaliste, Mohamed Ali Bouzgarrou faisait une transmission en direct en liaison avec le plateau Stade el CAN, animé par Razi Ganzoui.

Si la vidéo est passée inaperçue les premiers jours, elle est devenue virale ces dernières heures. Pour cause, le contenu indécent de la vidéo. En effet, le journaliste présent sur les lieux se moquait, sans scrupule, de la situation délabrée de la ville, notamment à cause de la coupure de l’électricité et du manque de moyens dans la ville.

Il s’est permis de se rendre dans un restaurant voisin où l’équipe de la télévision tunisienne avait filmé la nourriture. Les invités présents sur le plateau en Tunisie n’ont pas daigné retenir leurs rires en invitant leur collègue à goûter la nourriture. Une chose qu’il a refusé sur antenne sans gêne et ce après avoir touché les plats des clients du restaurant avec ses doigts. Le journaliste avait même dit ouvertement avoir payé le plat d’un client juste pour le filmer.

Plusieurs internautes tunisiens ont été choqués et ont considéré qu'il s'agissait d'images indécentes, surréalistes même, surtout lorsqu’elles sont diffusées en direct sur la chaîne nationale supposée être l’organe médiatique de l’Etat et service public payé par le contribuable tunisien. Sur la toile, certains ont lancé une campagne en taguant l'ambassadeur de Tunisie au Cameroun.

Il convient de s’interroger sur la position de la direction de l’établissement à la suite de ce scandale, et de ces images dénotant d’un manque d’éthique, de morale le tout sur fond de racisme et de mépris injustifié, puisque la situation en Tunisie n’est pas réellement meilleure. Pour cela, il suffit de se rendre à quelques dizaines de kilomètres des quartiers aisés pour se rendre compte de l’ampleur de la misère qui sévit dans le pays.

S.H