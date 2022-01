CAN 2022 - Mondher Kbaier et des membres du staff de l’équipe nationale testés positifs au Covid-19

L'entraîneur de l’équipe nationale de football, Mondher Kbaier, le médecin de l'équipe, Souheil Chamli, l'entraîneur des gardiens de but, Chedly Mabrouki le kinésithérapeute et le garde matériel ont été testés positifs au Covid-19, indiquent ce vendredi 21 janvier 2022, les correspondants des médias spécialisés qui couvrent la CAN.

Ils ne font donc pas partie de la délégation qui s’est rendue aujourd’hui à Garoua, où se déroulera dimanche le match des huitièmes de finale entre la Tunisie et le Nigéria.

M.B.Z