Salon de Tokyo 2022 : Toyota Gazoo Racing dévoile le concept GR GT3

Toyota Gazoo Racing (TGR) souhaite accélérer ses activités « compétition client » en développant des véhicules "dédiés aux pilotes", et avec le désir de fournir des voitures qui répondront aux souhaits des clients engagés dans la catégorie GT3 - le summum du sport automobile amateur. C’est dans cet esprit que Toyota Gazoo Racing a dévoilé le 14 janvier au Salon de Tokyo le GR GT3 Concept.

Comme ce fut le cas avec la GR Yaris, en commercialisant des voitures issues de la compétition plutôt qu'en adaptant des véhicules de série à un usage sportif, TGR a l'intention d'utiliser l’expérience acquise dans le sport automobile pour développer à la fois des GT3 et des modèles de série avec l’ambition réaffirmée de fabriquer des voitures de sport toujours meilleures.

Dérivé du bZ4X, le nouveau SUV 100% électrique de Toyota, le bZ4X GR Sport Concept conjugue un niveau élevé de performances environnementales avec un grand plaisir de conduite. Des pneus de grand diamètre, des sièges sport et des panneaux de carrosserie extérieurs noir mat comptent parmi les points forts de ce concept-car.

Pour répondre aux désirs des clients de conserver en état de marche leurs voitures anciennes bien-aimées, le GR Heritage Parts Project remettra en production et commercialisera des pièces de rechange conformes aux pièces d'origine. Une sélection de pièces dont la sortie est prévue en 2022 a été exposée au Salon de Tokyo. Elles sont destinées aux Supra séries A70 et A80, à la Toyota 2000GT, au Land Cruiser série 40 et aux Corolla AE86 Levin/Sprinter Trueno.

D’après communiqué