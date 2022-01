Toyota premier constructeur automobile mondial pour la deuxième année consécutive

Toyota Motor Corp. s'est classée au premier rang des ventes automobiles mondiales en 2021, battant le constructeur allemand Volkswagen AG pour la deuxième année consécutive.

Ce classement intervient dans un contexte d'atténuation de la crise de l'approvisionnement en pièces en Asie du Sud-Est.

Volkswagen a déclaré mercredi que ses ventes mondiales, l'année dernière, avaient chuté de 4,5% et s’élèvent à 8,88 millions de véhicules, soit moins que les 9,56 millions de véhicules vendus dans le monde par Toyota entre janvier et novembre 2021.

Les ventes de Toyota comprennent celles vendues par le constructeur de mini-véhicules de son groupe Daihatsu Motor Co. et le constructeur de camions Hino Motors Ltd.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement des pièces en raison de la pandémie de coronavirus n'ont pas frappé le constructeur japonais aussi durement que d'autres constructeurs automobiles comme Volkswagen, qui a été contraint de freiner la production en réponse aux pénuries mondiales de puces.

Les ventes de Volkswagen sur son marché domestique d'Europe occidentale ont diminué de 2,7% à 2,86 millions d'unités, tandis que les ventes sur son principal marché, la Chine, ont chuté de 14,1% à 3,30 millions d'unités. Le résultat comprend les produits vendus sous les marques Audi et Porsche.

Pendant ce temps, les ventes de véhicules électriques ont presque doublé pour atteindre 452.900 unités, tandis que les véhicules électriques hybrides rechargeables ont augmenté d'environ 60 % pour atteindre 309.500 unités.

Un responsable de Volkswagen a déclaré que si la société avait réalisé des ventes satisfaisantes dans les circonstances actuelles, cela n'était pas suffisant pour compenser l'impact de la crise des puces.