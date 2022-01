Violences du 14 janvier : trois partis déposent une plainte

Les secrétaires généraux des partis Attayar, Al Joumhouri et Ettakatol ainsi qu’un représentant des personnalités nationales ont déposé, ce jeudi 20 janvier 2022, une plainte auprès du ministère public appelant à l’ouverture d’une enquête contre le ministre de l’Intérieur, le directeur général de la sûreté publique et toute personne dont l’implication est avérée.

Cette action en justice a été entreprise à la suite des évènements violents survenues le 14 janvier 2022 et l’usage excessif de la force par le ministère de l’Intérieur pour disperser les manifestants, et ce, en application des consignes données par le ministère de l’Intérieur, enfreignant clairement la Constitution et la loi.

Rappelons que la coalition des partis socio-démocrates (Attayar, Al Joumhouri et Ettakatol) avait tenu le président de la République, Kaïs Saïed et le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, pour responsables des enlèvements et des agressions commis à l’encontre de militants et manifestants du 14 janvier 2022. En effet, les manifestations du 14 janvier avaient déraillé et les forces de l’ordre avaient usé de la force pour disperser les manifestants.

