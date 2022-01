Sahnoun : beaucoup de secteurs ne sont pas représentés dans la bourse

Le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) Bilel Sahnoun est revenu, jeudi 20 janvier 2022, sur le bilan boursier de l’année 2021.

Au micro de Wael Toukabri dans son magazine Class Eco sur la chaine Attessia, Bilel Sahnoun a indiqué que l’indice Tunindex a augmenté de 2,34% en 2021. Et d’expliquer que la hausse n’est pas importante sachant qu’en 2020 l’indice avait reculé de 3,3%, mais on reste dans une dynamique positive en comparaison à la situation économique générale du pays.

Avec l’introduction de Smart Tunisie, la bourse a fini l’année avec 80 sociétés cotées. La part du lion de l’indice est composée de sociétés bancaires et financières (près de 50%). Ainsi, l’évolution de l’indice dépend essentiellement de l’évolution du secteur. Or, ce secteur a enregistré une hausse de 4% en 2021.

Et de soutenir que la clé du succès des sociétés introduites en bourse est la transparence, la bonne gouvernance et la séparation entre management et actionnaires.

En 2021, la bourse a participé dans le financement de l’économie à hauteur de 900 millions de dinars, que ce soit à travers des augmentations de capital ou l’émission d’emprunts obligataires. Un bilan assez satisfaisant, sachant que l’investissement était faible tout au long de l’année.

Pour donner un ordre de grandeur, le DG a indiqué qu’en moyenne la bourse participe à l’investissement de l’économie à hauteur de 10%, ce qui est un taux faible en comparaison aux autres marchés similaires où ce taux grimpe à 30%. Et d’expliquer que ceci est dû à un manque de diversité des secteurs représentés et l’absence de plusieurs secteurs. La capitalisation boursière ne représente que 20% du PIB national, ce qui est peu en comparaison avec des marchés similaires où elle représente 50% du PIB.

I.N