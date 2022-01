QNB - Résultats financiers au 31 décembre 2021

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), a annoncé l’approbation des résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 par le Conseil d’Administration, lors de sa réunion tenue aujourd’hui.

Les bénéfices nets réalisés au 31 décembre 2021, ont atteint 13,2 milliards QAR (3.6 milliards USD), soit une augmentation de 10% par rapport à l’année écoulée. Le résultat d’exploitation a augmenté de 11 % pour atteindre 28,3 milliards QAR (7,8 milliards USD) reflétant la réussite du Groupe QNB à maintenir une croissance forte et durable à travers plusieurs segments de revenus.

Le Conseil d'Administration a recommandé à l'Assemblée Générale de distribuer un dividende en numéraire à hauteur de 55% de la valeur nominale de l'action (0.55 QAR par action). Les résultats financiers de 2021 ainsi que la distribution des bénéfices sont soumis à l'approbation de la Banque Centrale du Qatar (QCB).

Le total des actifs a par ailleurs augmenté de 7% par rapport à décembre 2020 pour atteindre 1,093 milliards QAR (300 milliards USD). Le fort taux de croissance de 6% en termes de crédits et avances ayant atteint 764 milliards QAR (210 milliards USD) a contribué à la hausse du total des actifs. Le Groupe QNB a diversifié ses sources de dépôts clients, permettant ainsi une hausse des dépôts de 6% pour atteindre un volume de 786 milliards QAR (216 milliards USD) au 31 Décembre 2021.

La gestion optimisée Actif-Passif du Groupe QNB a permis d’améliorer son ratio crédits/dépôts de 98% à 97,2% au 31 décembre 2021 reflétant l’amélioration de la liquidité globale du Groupe.

La politique prudente de maîtrise des coûts adoptée par le Groupe et sa forte capacité à générer des profits, lui ont permis d’améliorer le coefficient d’exploitation pour atteindre 22,2% (contre 24,3% en Décembre 2020), soit l’un des meilleurs ratios réalisés par les grandes institutions financières de la région MEA.

Le Groupe est parvenu à maintenir son ratio de prêts non performants par rapport au total des crédits à 2.3% au 31 décembre 2021, un taux considéré comme l'un des plus faibles parmi les institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficace du risque de crédit. La politique conservatrice du Groupe au titre du provisionnement s’est poursuivie avec un volume des provisions ayant atteint 7,1 milliards QAR (1,9 milliards USD). Ceci reflète la prudence du Groupe par rapport à l’environnement externe et aux risques potentiels provenant des principaux marchés sur lesquels il opère. Ainsi, la politique conservatrice du Groupe a permis d’accroitre le taux de couverture pour atteindre 117% au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2021, le ratio d’adéquation des fonds propres a atteint 19,3% soit un taux au-delà des exigences minimales requises par la Banque Centrale du Qatar et de la Commission de Bâle.

Le Groupe QNB emploie plus de 27000 employés répartis sur 1000 sites et dispose de 4 500 distributeurs automatiques de billets.